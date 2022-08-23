Из App Store исчезли приложения-дубли мобильных банков ВТБ и «Сбера»

Поисковик App Store больше не выдает приложения «СБОЛ», а также «Прайм баланс».
В этом убедилась редакция «Клерка».
Приложения были созданы сторонними компаниями, через них клиенты Сбера и ВТБ получали доступ к услугам банков.
Пока можно скачать запущенное ВТБ приложение для инвесторов «Орбита».
ЕС, США и Великобритания ввели санкции против Сбербанка и ВТБ. Ограничения предполагают заморозку активов банков и запрет на проведение всех финансовых операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран.