Банковские приложения

Из App Store исчезли приложения-дубли мобильных банков ВТБ и «Сбера»

ВТБ и Сбер создали двойники сразу после удаления обоих приложений из App Store из-за санкций против банков. Их разместили сторонние организации.

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Поисковик App Store больше не выдает приложения «СБОЛ», а также «Прайм баланс».

В этом убедилась редакция «Клерка».

Приложения были созданы сторонними компаниями, через них клиенты Сбера и ВТБ получали доступ к услугам банков.

Пока можно скачать запущенное ВТБ приложение для инвесторов «Орбита».

ЕС, США и Великобритания ввели санкции против Сбербанка и ВТБ. Ограничения предполагают заморозку активов банков и запрет на проведение всех финансовых операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран.

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