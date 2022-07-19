Сбербанк попал под блокировку. Европа заморозит все его активы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Санкции против Сбербанка могут вступить в силу через полгода после их опубликования.

18 июля стало известно о готовности седьмого пакета санкций против России. Сюда вошли новые ограничения против Сбербанка. Ранее организация находилась только под секторальными санкциями ЕС, теперь же его ждут блокирующие ограничения.

Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.

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