Первую зарплату придется ждать дольше обычного

Разъяснение дал Роструд, куда пожаловался новоиспеченный сотрудник, который считает, что его права по выплате зарплаты нарушены.

Человек устроился на работу 1 августа. Дни выплаты зарплаты в компании — 15 и 30.

Новый сотрудник рассчитывал, что 15.08 он получит зарплату за первую половину августа. Коллегам деньги выдали, а он ничего не получил.

Дело в том, что 15 числа идет выплата зарплаты за прошлый месяц. А аванс за текущий дают 30 числа.

Человек возмущен: по ТК он должен получать деньги каждые 2 недели, но пошла уже 4-ая неделя, а он до сих пор не получил ни копейки.

Роструд пояснил, что это нормально и такая ситуация — не редкость.

Такое бывает при получении работником первой зарплаты после приема на работу.

В дальнейшем выплаты будут каждые 15 дней.