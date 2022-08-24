Перечислять зарплату сотрудникам можно будет по номеру телефона без указания их банковского счета

Каждый сотрудник выберет удобный ему банк, не оповещая об этом работодателя.
Перечисление денег от юрлица физлицу будет идти через сервис по выбранным реквизитам в СБП.
Среди таких реквизитов — номер телефона и другие уникальные реквизиты гражданина (например, ИНН и СНИЛС).
Эта система избавит работников от так называемого зарплатного рабства, когда работодатель навязывает банк для перечисления зарплаты.
Кроме того, новый способ будет удобен работодателям, которым сейчас приходится перечислять зарплату разным сотрудникам в разные банки, пишут «Известия».