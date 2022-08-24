«Яндекс» решил продавать под собственными марками чайники и машины для изготовления сосисок

Об этом говорится на сайте Роспатента.
Маркетплейс уже подал заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков Tuvio и Vionic.
Под брендом Vionic будут выпускать шлем виртуальной реальности и перчатки для него.
Под брендом Tuvio планируют выпускать бытовую технику — от чайников, кофеварок и холодильников до машин для изготовления сосисок.
«Яндекс Маркете» планы подтверждают и уточнили, что ведут переговоры с потенциальными партнерами по производству различной техники.
Ранее ГАЗ подал заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21». Под этими брендами будут производить товары массового потребления, а также предоставлять услуги.