Взаимозависимые компании могут применять УСН, но без признаков дробления бизнеса

Разъяснение по этому вопросу дает ФНС в письме от 16.08.2022 № СД-19-2/188@.
Каждый налогоплательщик осуществляет свою деятельность самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность.
Из-за применение взаимозависимыми компаниями УСН выездную проверку назначать не будут.
Но не должно быть схем дробления бизнеса, когда идет:
- комплексное участие в определенной сфере деятельности;
- получение общего финансового результата.
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