Россияне перестали брать автокредиты из-за дефицита иномарок

Исследование провели в Национальном бюро кредитных историй. Эксперты заявляют, что ситуация сопоставима с весной 2020 года.

Всего в 2022 году выдали автокредитов на сумму 375,1 млрд руб. За такой же период прошлого года клиенты банков на покупку машин взяли 634,7 млрд руб., в 2020 году - 364,6 млрд руб.

Больше всего брали автокредитов в этом году в:

Москве (42,9 млрд руб.);

Подмосковье (29 млрд руб.);

Санкт-Петербурге (24,8 млрд руб.);

Краснодарском крае (17 млрд руб.);

Татарстане (14,2 млрд руб.).

Эксперты связывают падение спроса на этот кредитный продукт ростом рыночных ставок и дефицитом новых автомобилей, прежде всего иномарок.

Банки рассчитывают, что возобновление в июле государственной программы льготного автокредитования, поможет вернуть интерес клиентов к таким кредитам.

При этом, они не отпускают россиян на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят.