Банки не отпускают россиян на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобы на форуме banki.ru.

В банках объяснили, что отказывают клиентам в этих услугах из-за: ненадлежащего качества оформления таких заявок;

выявленной фальсификации сведений по источнику дохода;

длительной просрочки по кредитным выплатам:

наличия судебного иска к должнику.

В проекте Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» отмечают, что банкам просто невыгодно реструктурировать кредиты и в целом они неохотно раскрывают такую информацию.

Известно, что:

в Почта-банке в июле получили около 9000 заявок на каникулы или реструктуризацию. Все они были одобрены. В июне таких заявок было только 5000;

в Абсолют-банке число заявок на кредитные каникулы практически не изменилось;

в Промсвязьбанке количество таких заявок сократилось на треть по сравнению с апрелем.

По словам представителей банков, доля одобрений подобных заявок составляет от 40 до 90%.

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