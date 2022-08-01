Банки не отпускают россиян на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобы на форуме banki.ru.
В банках объяснили, что отказывают клиентам в этих услугах из-за:
- ненадлежащего качества оформления таких заявок;
- выявленной фальсификации сведений по источнику дохода;
- длительной просрочки по кредитным выплатам:
- наличия судебного иска к должнику.
В проекте Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» отмечают, что банкам просто невыгодно реструктурировать кредиты и в целом они неохотно раскрывают такую информацию.
Известно, что:
- в Почта-банке в июле получили около 9000 заявок на каникулы или реструктуризацию. Все они были одобрены. В июне таких заявок было только 5000;
- в Абсолют-банке число заявок на кредитные каникулы практически не изменилось;
- в Промсвязьбанке количество таких заявок сократилось на треть по сравнению с апрелем.
По словам представителей банков, доля одобрений подобных заявок составляет от 40 до 90%.
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