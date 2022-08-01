Кредитование

Банки не отпускают россиян на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят

Число таких жалоб увеличилось с апреля на 10–15%. Также банки стали отказывать заемщикам в реструктуризации кредитов как по собственным программам, так и по кредитным каникулам.

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Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобы на форуме banki.ru.

В банках объяснили, что отказывают клиентам в этих услугах из-за:

  • ненадлежащего качества оформления таких заявок;
  • выявленной фальсификации сведений по источнику дохода;
  • длительной просрочки по кредитным выплатам:
  • наличия судебного иска к должнику.

В проекте Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» отмечают, что банкам просто невыгодно реструктурировать кредиты и в целом они неохотно раскрывают такую информацию.

Известно, что:

  • в Почта-банке в июле получили около 9000 заявок на каникулы или реструктуризацию. Все они были одобрены. В июне таких заявок было только 5000;
  • в Абсолют-банке число заявок на кредитные каникулы практически не изменилось;
  • в Промсвязьбанке количество таких заявок сократилось на треть по сравнению с апрелем.

По словам представителей банков, доля одобрений подобных заявок составляет от 40 до 90%.

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Кредитование

Банки не отпускают россиян на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят

Число таких жалоб увеличилось с апреля на 10–15%. Также банки стали отказывать заемщикам в реструктуризации кредитов как по собственным программам, так и по кредитным каникулам.

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