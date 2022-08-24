Родители школьников ЛДНР получат по 10 тысяч рублей

Выплату приурочили к началу учебного года и сделают ее до 15 сентября. Так распорядился Президент.
Об этом сообщил РБК.
Росстат посчитал, что на сборы в школу первоклассника надо около 27 тыс. рублей, но выплаты на сборы в школу для всех не будет
Единовременную помощь по 10 тысяч рублей получат родители, чьи дети от 6 до 18 лет начали учиться в школах в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
Выплату приурочили к началу учебного года и сделают ее до 15 сентября. Так распорядился Президент.
Об этом сообщил РБК.
Росстат посчитал, что на сборы в школу первоклассника надо около 27 тыс. рублей, но выплаты на сборы в школу для всех не будет
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