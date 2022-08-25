Лучшим авторам «Трибуны» дарим «Клерк.Премиум». Выбираем победителя два раза в месяц

Еженедельно редакция делает обзоры всего лучшего, что появилось в «Трибуне».

Мы решили, что имя блогера в обзоре — это не все, что мы можем сделать для тех, кто делится своими замечательными текстами. Мы готовы отдавать самое ценное, что у нас есть.

А самое ценное на «Клерке» — подписка «Клерк.Премиум». Лучшие авторы «Трибуны» получат эту подписку на полгода. Выбирать лучших будем дважды в месяц.

Приходите тоже писать в «Трибуну». Это просто. Заходите под своим логином на «Клерк», кликайте справа наверху на свою аватарку и там нажимайте на кнопку «Написать».