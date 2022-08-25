Бухгалтеры

Лучшим авторам «Трибуны» дарим «Клерк.Премиум». Выбираем победителя два раза в месяц

Раздавать «Клерк.Премиум» лучшим блогерам начнем с 31 августа. У вас еще есть время написать в «Трибуну» интересный и полезный пост.

Версия для печати

Еженедельно редакция делает обзоры всего лучшего, что появилось в «Трибуне».

Мы решили, что имя блогера в обзоре — это не все, что мы можем сделать для тех, кто делится своими замечательными текстами. Мы готовы отдавать самое ценное, что у нас есть.

А самое ценное на «Клерке» — подписка «Клерк.Премиум». Лучшие авторы «Трибуны» получат эту подписку на полгода. Выбирать лучших будем дважды в месяц.

Приходите тоже писать в «Трибуну». Это просто. Заходите под своим логином на «Клерк», кликайте справа наверху на свою аватарку и там нажимайте на кнопку «Написать».

Что такое Трибуна

«Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости.

В «Трибуне» нет модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы.

Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Дробить бизнес надо по новым правилам! Забирайте 16 полезных материалов по законному дроблению бизнеса: так, чтобы налоговики не придрались, а бухгалтер был защищен

В коллекции получите:

5 онлайн-курсов;
11 вебинаров;
сертификаты об обучении, чтобы показать свой профуровень.

«Клерк.Коллекция» по дроблению бизнеса создана налоговыми адвокатами и консультантами. Только теми, кто защищает схемы дробления перед налоговиками. Они знают все секреты!

На подборку только сейчас действует акция — 14.900 рублей, вместо 70 тысяч!

Получите полные программы курсов и вебинаров, нажмите сюда или оставьте заявку ниже — расскажем больше.

Проверка контрагентов

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Загруженность арбитражных судов вынуждает бизнес искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Так, по данным Судебного департамента ВС РФ за 2021 год, в арбитражных судах только первых инстанций было рассмотрено 1,1 млн исков по гражданским спорам и 237,3 тыс. — по административным. При этом нередко стороны не соглашаются с решениями

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Повышение квалификации

Налоговые схемы

Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Если бухгалтер использует незаконные схемы — это выливается в доначисления налогов на миллионы от ФНС, уголовную или субсидиарную ответственность. Вы подставите компанию и возможно кого-то посадят. Разбираемся, как этого избежать.

Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Мероприятия

Разместить
Маркетплейсы

Как ритейлерам перейти от торговли «с полки» к быстрой доставке и маркетплейсам

Быстрая доставка товаров в удобное для покупателей место — сильное конкурентное преимущество, которое одновременно с этим является болью для ритейлера. Организовать собственную службу доставки или обратиться к посреднику? Использовать услуги агрегаторов или выставлять товары на маркетплейсах? Мы постарались найти ответы и некоторые другие вопросы.

Как ритейлерам перейти от торговли «с полки» к быстрой доставке и маркетплейсам
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Трудовые отношения

Директор-единственный участник: как оформить трудовые отношения

Часто единственный участник общества принимает в управлении компанией самое активное участие — работает директором. Закон это не запрещает. Минтруд прокомментировал эту ситуацию с точки зрения трудового законодательства.

Директор-единственный участник: как оформить трудовые отношения
Читать еще