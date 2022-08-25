Лучшим авторам «Трибуны» дарим «Клерк.Премиум». Выбираем победителя два раза в месяц

Еженедельно редакция делает обзоры всего лучшего, что появилось в «Трибуне».
Мы решили, что имя блогера в обзоре — это не все, что мы можем сделать для тех, кто делится своими замечательными текстами. Мы готовы отдавать самое ценное, что у нас есть.
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Что такое Трибуна
«Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости.
В «Трибуне» нет модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы.
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