Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в чем разница? Приходите на вебинар, расскажем!

Приходите на бесплатный вебинар «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: выгоды и риски»30 августа в 11 00 мск и мы подробно разберем, какие перемены ждут участников госзакупок, оценим риски и по шагам проговорим случаи, когда результатом госзакупок может стать административная, гражданская и уголовная ответственность.
На вебинаре обсудим:
- правовое регулирование госзакупок. ФЗ-44 и ФЗ-223;
- контроль проведения и исполнения;
- отличия видов государственных закупок.
Наш преподаватель Юрий Капштык руководитель группы урегулирования и Член Общественного совета Росздравнадзора ответит на любое число ваших вопросов.
После вебинара можно получить сертификат!
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