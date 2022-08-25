Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в чем разница? Приходите на вебинар, расскажем!

Приходите на бесплатный вебинар «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: выгоды и риски»30 августа в 11 00 мск и мы подробно разберем, какие перемены ждут участников госзакупок, оценим риски и по шагам проговорим случаи, когда результатом госзакупок может стать административная, гражданская и уголовная ответственность.

На вебинаре обсудим: правовое регулирование госзакупок. ФЗ-44 и ФЗ-223;

контроль проведения и исполнения;

отличия видов государственных закупок.

Наш преподаватель Юрий Капштык руководитель группы урегулирования и Член Общественного совета Росздравнадзора ответит на любое число ваших вопросов.

После вебинара можно получить сертификат!

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