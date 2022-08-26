Экологи предлагают упаковывать цветы в бумагу. Цветоводы против

Пишут «Известия», ссылаясь на Российского экологического оператора.

От такой упаковки предлагают отказаться из-за сложности переработки такой упаковки, а разлагаться она может годами.

Перейти на бумажную обертку и контейнеры предлагается уже с 1 сентября, в день, когда традиционно покупается много цветов, призывает глава РЭО Денис Буцаев.

Кстати, контейнеры, по его словам, можно использовать позже в быту.

Национальная ассоциация цветоводов негативно восприняла предложение РЭО, напомнив, что оборудование для упаковки цветов в пластик стоит миллионы долларов, которое фактически предлагают выбросить на помойку.