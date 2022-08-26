АУСН

🔥 Бизнес на АУСН будет проверять за банком правильность отражения доходов и расходов

Бизнесу на АУСН налог будет считать сами налоговики по информации, которую передадут банки. ФНС рассказала, какие доходы надо включать в состав облагаемых, а какие – нет.

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Вышла методичка по разделению безналичных операций бизнеса на АУСН на учитываемые и неучитываемые при налогообложении.

Каждой операции банк будет присваивать признак:

  • приход;
  • возврат прихода;
  • расход;
  • возврат расхода;
  • не налоговая база.

Если банк не знает, куда отнести платеж, он будет присваивать такие признаки:

  • поступлениям — приход;
  • оплатам — не налоговая база.

То есть все поступления априори облагаемый доход, а все списания — не учитываются.

При этом компания или ИП в личном кабинете банка может самостоятельно изменить признак отнесения к налоговой базе по каждой операции или по части операции не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была операция.

Если 7 дней прошло и банк уже передал в ФНС неправильные сведения, у бизнеса есть 3 года на обращение в банк, чтобы там исправили ошибку.

При оформлении платежек и счетов контрагентам бизнес может указывать специальные коды, чтобы банк знал, входит это в базу по налогу или нет.

Коды такие:

  • Б — включать в базу;
  • Н — не включать в базу;
  • В — возврат прихода или расхода.

Если доход или расход признается частично, будет код «БХХХ.YY» или «ВХХХ.YY», где ХХХ.YY – сумма.

Также ФНС советует ИП на АУСН не оплачивать с расчетного счета личные расходы, чтобы движения шли только по бизнесу.

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