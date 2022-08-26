🔥 Бизнес на АУСН будет проверять за банком правильность отражения доходов и расходов

Вышла методичка по разделению безналичных операций бизнеса на АУСН на учитываемые и неучитываемые при налогообложении.

Каждой операции банк будет присваивать признак:

приход;

возврат прихода;

расход;

возврат расхода;

не налоговая база.

Если банк не знает, куда отнести платеж, он будет присваивать такие признаки:

поступлениям — приход;

оплатам — не налоговая база.

То есть все поступления априори облагаемый доход, а все списания — не учитываются.

При этом компания или ИП в личном кабинете банка может самостоятельно изменить признак отнесения к налоговой базе по каждой операции или по части операции не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была операция.

Если 7 дней прошло и банк уже передал в ФНС неправильные сведения, у бизнеса есть 3 года на обращение в банк, чтобы там исправили ошибку.

При оформлении платежек и счетов контрагентам бизнес может указывать специальные коды, чтобы банк знал, входит это в базу по налогу или нет.

Коды такие: Б — включать в базу;

Н — не включать в базу;

В — возврат прихода или расхода.

Если доход или расход признается частично, будет код «БХХХ.YY» или «ВХХХ.YY», где ХХХ.YY – сумма.

Также ФНС советует ИП на АУСН не оплачивать с расчетного счета личные расходы, чтобы движения шли только по бизнесу.