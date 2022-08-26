🔥 Бизнес на АУСН будет проверять за банком правильность отражения доходов и расходов

Вышла методичка по разделению безналичных операций бизнеса на АУСН на учитываемые и неучитываемые при налогообложении.
Каждой операции банк будет присваивать признак:
- приход;
- возврат прихода;
- расход;
- возврат расхода;
- не налоговая база.
Если банк не знает, куда отнести платеж, он будет присваивать такие признаки:
- поступлениям — приход;
- оплатам — не налоговая база.
То есть все поступления априори облагаемый доход, а все списания — не учитываются.
При этом компания или ИП в личном кабинете банка может самостоятельно изменить признак отнесения к налоговой базе по каждой операции или по части операции не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была операция.
Если 7 дней прошло и банк уже передал в ФНС неправильные сведения, у бизнеса есть 3 года на обращение в банк, чтобы там исправили ошибку.
При оформлении платежек и счетов контрагентам бизнес может указывать специальные коды, чтобы банк знал, входит это в базу по налогу или нет.
Коды такие:
- Б — включать в базу;
- Н — не включать в базу;
- В — возврат прихода или расхода.
Если доход или расход признается частично, будет код «БХХХ.YY» или «ВХХХ.YY», где ХХХ.YY – сумма.
Также ФНС советует ИП на АУСН не оплачивать с расчетного счета личные расходы, чтобы движения шли только по бизнесу.