Карьера бухгалтера

🧐Ищут ведущего бухгалтера. Зарплата от 10 тысяч рублей

В компанию ООО КЦ «ПРОФБУХ» требуется ведущий бухгалтер. Требования и обязанности стандартные, а вот с зарплатой неясности.

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Нашли такую вакансию в нашем телеграмм-канале БухДжоб.

Итак, хотят, чтобы претендент взял на себя:

  • полное ведение бухучета и налогового учета нескольких ЮЛ и ИП;
  • расчет налогов, формирование всей отчетности;
  • расчет зарплаты и подготовку отчетности в фонды;
  • контроль расчетов с бюджетом;
  • выполнение поставленных задач в Б24;
  • поиск оптимального решения вопроса по НУ и БУ.

Он должен быть уверенным пользователем ПК(Skype, Битрикс24, Google Docs, Excel, Word), иметь опыт работы не менее 5 лет, знать различные СНО, уметь работать с СПС и поисковой системой, быть усидчивым и ответственным.

Работа удаленная и в зависимости от нагрузки зарплата от 10 до 60 тысяч рублей. Но на связи необходимо быть и оперативно реагировать на сообщения руководителя с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов мск.

Ранее мы рассказывали о том, что ищут ведущего бухгалтера. И это почти вакансия мечты.

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