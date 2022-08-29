🧐Ищут ведущего бухгалтера. Зарплата от 10 тысяч рублей

Нашли такую вакансию в нашем телеграмм-канале БухДжоб.
Итак, хотят, чтобы претендент взял на себя:
- полное ведение бухучета и налогового учета нескольких ЮЛ и ИП;
- расчет налогов, формирование всей отчетности;
- расчет зарплаты и подготовку отчетности в фонды;
- контроль расчетов с бюджетом;
- выполнение поставленных задач в Б24;
- поиск оптимального решения вопроса по НУ и БУ.
Он должен быть уверенным пользователем ПК(Skype, Битрикс24, Google Docs, Excel, Word), иметь опыт работы не менее 5 лет, знать различные СНО, уметь работать с СПС и поисковой системой, быть усидчивым и ответственным.
Работа удаленная и в зависимости от нагрузки зарплата от 10 до 60 тысяч рублей. Но на связи необходимо быть и оперативно реагировать на сообщения руководителя с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов мск.
Ранее мы рассказывали о том, что ищут ведущего бухгалтера. И это почти вакансия мечты.