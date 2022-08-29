Бизнес просит Минпромторг продлить параллельный импорт на 2023 год

Об этом предупреждает Ассоциация компаний интернет-торговли в письме Минпромторгу. С документом ознакомились «Известия».

По словам президента организации Артема Соколова о том, что схема работает, говорит ассортимент интернет-магазинов. Сегодня покупатель может купить любой товар, несмотря на санкции.

При этом компании закупают оригинальную продукцию, которая проходит все необходимые контрольные проверки и таможенные процедуры

Если сейчас отменить параллельный импорт, то «понятные и прозрачные» условия ввоза оригинальной продукции исчезнут. А россиянам будут предлагать контрафактный товар по очень высоким ценам, добавил эксперт.

В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложение объединения, когда его получат.

Кабмин одобрил ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Схема параллельного импорта означает поставки оригинальной продукции по «альтернативным» каналам.