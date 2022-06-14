Финансовый кризис

Список запчастей и электроники из параллельного импорта сгруппировали

В РФ зарегистрировали поставку продукции 75 товарных групп из Германии, Италии, Японии, Китая, Южной Кореи. Идет сертификация товаров.

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Согласно отчету Росаккредитации, в основном удалось наладить поставки электроники, бытовой техники и запчастей, включая Apple, Sony, Samsung, Bosh, Electrolux, Mitsubishi, Toyota, IBM.

Быстро перестроить цепочки поставок удалось из-за снижения административной нагрузки на бизнес, отметили в ведомстве.

С 21 марта до 1 сентября 2022 года в России работает упрощенный режим декларирования соответствия продукции.

Раньше на получение декларации, требовался месяц, по новым правилам процедура занимает несколько минут.

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