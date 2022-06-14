Список запчастей и электроники из параллельного импорта сгруппировали

Согласно отчету Росаккредитации, в основном удалось наладить поставки электроники, бытовой техники и запчастей, включая Apple, Sony, Samsung, Bosh, Electrolux, Mitsubishi, Toyota, IBM.
Быстро перестроить цепочки поставок удалось из-за снижения административной нагрузки на бизнес, отметили в ведомстве.
С 21 марта до 1 сентября 2022 года в России работает упрощенный режим декларирования соответствия продукции.
Раньше на получение декларации, требовался месяц, по новым правилам процедура занимает несколько минут.
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