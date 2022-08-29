Предприниматели и бухгалтеры путаются в 44-ФЗ. Вебинар про госзакупки уже завтра

Большая часть закупок регулируется со стороны государства 2 федеральными законами:

44-ФЗ от 05.04.2013 (заказчиками выступают государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия);

(заказчиками выступают государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия); 223-ФЗ от 18.07.2011 (заказчиками выступают юрлица с долей участия государства более 50 %).

Электронные торги по закупкам проходят на специальных торговых площадках. Необходимо обязательно зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС) zakupki.gov.ru. А еще участник должен иметь электронная цифровая подпись.

Поговорим об этом на бесплатном вебинаре «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: выгоды и риски» 30 августа в 11:00 мск. Подробно разберем, какие важные детали ждут участников госзакупок, оценим риски и по шагам проговорим случаи, когда результатом госзакупок может стать административная, гражданская и уголовная ответственность.

Еще обсудим:

правовое регулирование госзакупок, ФЗ-44 и ФЗ-223;

контроль проведения и исполнения;

отличия видов государственных закупок.

Автор вебинара — Юрий Капштык, руководитель группы урегулирования и член Общественного совета Росздравнадзора.

Записаться можно здесь.