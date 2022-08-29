Обучение для бухгалтеров

Предприниматели и бухгалтеры путаются в 44-ФЗ. Вебинар про госзакупки уже завтра

На первый взгляд участие в закупках кажется новичку сложным. Предстоит изучить немало новых законов, вникнуть в процесс. Расскажем о том, на что нужно обратить внимание.

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Большая часть закупок регулируется со стороны государства 2 федеральными законами:

  • 44-ФЗ от 05.04.2013 (заказчиками выступают государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия);
  • 223-ФЗ от 18.07.2011 (заказчиками выступают юрлица с долей участия государства более 50 %).

Электронные торги по закупкам проходят на специальных торговых площадках. Необходимо обязательно зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС) zakupki.gov.ru. А еще участник должен иметь электронная цифровая подпись.

Поговорим об этом на бесплатном вебинаре «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: выгоды и риски»  30 августа в 11:00 мск. Подробно разберем, какие важные детали ждут участников госзакупок, оценим риски и по шагам проговорим случаи, когда результатом госзакупок может стать административная, гражданская и уголовная ответственность.

Еще обсудим:

  • правовое регулирование госзакупок, ФЗ-44 и ФЗ-223;
  • контроль проведения и исполнения;
  • отличия видов государственных закупок.

Автор вебинара — Юрий Капштык, руководитель группы урегулирования и член Общественного совета Росздравнадзора.

Записаться можно здесь.

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