📊Инвестдайджест. На Мосбирже затишье, рубль будет укрепляться

📊 Индекс МосБиржи завершил торги ростом на 1,2%. Также к концу торгов на 3,5% подорожали акции Газпрома. Опубликовали отчетности РусГидро, Россети Ленэнерго, АФК «Система», Группа ЛСР, Самолет.

🇷🇺 Накануне рубль начал укрепляться и приблизился к 60 за доллар, однако к вечеру отступил к 60,4. Аналитики SberCIB Investment Research считают, сегодня российская валюта закрепится вблизи 60 за доллар.

🛢 Котировки Brent сегодня находятся в диапазоне $104–104,5 за баррель, отойдя от вчерашних максимумов. Котировки октябрьского контракта на нефть будут торговаться сегодня в диапазоне $103,5–105,5 за баррель, уверены эксперты.

💼 Вчера доходности ОФЗ двигались в диапазоне плюс-минус 5 б. п. при низкой торговой активности. Как считают аналитики, сегодня значительные изменения также маловероятны.

По материалам СберИнвестиции