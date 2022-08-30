Граждан ЛДНР можно принимать на работу без патента и после дактилоскопии

В МВД должны провести идентификацию личности граждан этих стран по отпечаткам пальцев (ладоней) рук, фотографирование.
Кроме того, граждане ЛДНР должны пройти медосвидетельствование.
Документ, подтверждающий дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, должен потребовать работодатель при трудоустройстве.
В течение 3 рабочих дней после заключения (расторжения) договора с такими сотрудниками надо передать информацию в МВД.
Указ Президента с такими правилами опубликован 27 августа 2022 года.
Если до этой даты сотрудники уже работали в компании, работодатель должен оповестить МВД в течение 10 календарных дней.
Те граждане ЛДНР, у которых пока нет дактилоскопии и медосвидетельствования, должны пройти эти процедуры за 30 дней.