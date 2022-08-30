Кредитование

Льготные кредиты повысили спрос покупателей на отечественные автомобили

По итогам августа продажи новых легковых автомобилей увеличились на 2,5% — до 42 000 машин.

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Программа льготного автокредитования стартовала с середины июля. И именно это, по словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексея Старикова, подогрело покупательский интерес, сообщил Коммерсант.

Если доля Lada на рынке в июле была 29,2 процента, то по итогам четырех недель августа уже достигла 37,1 процента. В лидерах рынка среди иномарок держится Kia.

Но в то же время автокредиты на иномарки уменьшились из-за  их дефицита, а взятые в июле россиянами кредиты наличными побили рекорд.

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