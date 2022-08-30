Льготные кредиты повысили спрос покупателей на отечественные автомобили

Программа льготного автокредитования стартовала с середины июля. И именно это, по словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексея Старикова, подогрело покупательский интерес, сообщил Коммерсант.
Если доля Lada на рынке в июле была 29,2 процента, то по итогам четырех недель августа уже достигла 37,1 процента. В лидерах рынка среди иномарок держится Kia.
Но в то же время автокредиты на иномарки уменьшились из-за их дефицита, а взятые в июле россиянами кредиты наличными побили рекорд.