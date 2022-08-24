Россияне взяли в июле рекордное число кредитов наличными. Меньше всего в долги влезли в Якутии

Говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое есть в распоряжении ТАСС.
Показатель вырос по сравнению с июнем:
- в объемах на 26%;
- в штуках на 14%
- в деньгах на 82 млрд рублей;
- чек по кредиту вырос на 9% (с 268 до 299 тыс. рублей).
Было выдано:
- в июле1,38 млн кредитов на 402,55 млрд рублей;
- в июне - 1,20 млн кредитов на 320,61 млрд рублей.
Топ-5 регионов-лидеров по выдаче кредитов выглядит так:
- Москва, где банки выдали 98,51 тыс. кредитов на сумму 48,43 млрд рублей;
- Подмосковье (86,6 тыс. кредитов на 34,48 млрд рублей);
- Санкт-Петербург (47,8 тыс. кредитов на 19 млрд рублей);
- Краснодарский край (49,93 тыс. кредитов на 13,52 млрд рублей);
- Свердловская область (43,58 тыс. кредитов на 11,59 млрд рублей).
Всего россияне в 2022 году взяли 6,92 млн кредитов наличными на сумму 2 трлн рублей.
Самый высокий рост спроса на кредиты отмечен в Ямало-Ненецком АО (+38%), самый низкий в Якутии (+3%).
При этом весной банки стали выдавать меньше потребительских кредитов.