Россияне взяли в июле рекордное число кредитов наличными. Меньше всего в долги влезли в Якутии

Забирайте подборку инструкций по управленческому учету: с нуля до настройки в 1С

Мы в «Клерке» знаем, как бухгалтерам важна управленка: руководители просят отчеты и спрашивают: как приумножить прибыль и «куда уходят деньги». Увеличьте свою ценность: научитесь настраивать управленку, формировать бюджет.

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