Кредитование

Россияне взяли в июле рекордное число кредитов наличными. Меньше всего в долги влезли в Якутии

Этот показатель растет четвертый месяц подряд после падения в марте и по сравнению с июнем уже вырос на 402,5 млрд рублей.

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Говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое есть в распоряжении ТАСС.

Показатель вырос по сравнению с июнем:

  • в объемах на 26%;
  • в штуках на 14%
  • в деньгах на 82 млрд рублей;
  • чек по кредиту вырос на 9% (с 268 до 299 тыс. рублей).

Было выдано:

  • в июле1,38 млн кредитов на 402,55 млрд рублей;
  • в июне - 1,20 млн кредитов на 320,61 млрд рублей.

Топ-5 регионов-лидеров по выдаче кредитов выглядит так:

  • Москва, где банки выдали 98,51 тыс. кредитов на сумму 48,43 млрд рублей;
  • Подмосковье (86,6 тыс. кредитов на 34,48 млрд рублей);
  • Санкт-Петербург (47,8 тыс. кредитов на 19 млрд рублей);
  • Краснодарский край (49,93 тыс. кредитов на 13,52 млрд рублей);
  • Свердловская область (43,58 тыс. кредитов на 11,59 млрд рублей).

Всего россияне в 2022 году взяли 6,92 млн кредитов наличными на сумму 2 трлн рублей.

Самый высокий рост спроса на кредиты отмечен в Ямало-Ненецком АО (+38%), самый низкий в Якутии (+3%).

При этом весной банки стали выдавать меньше потребительских кредитов.

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