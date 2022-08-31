Социальный вычет

Для получения соцвычета на фитнес нужен договор и чеки

Можно получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги за себя и своих детей до 18 лет или до 24 лет, если они студенты-очники.

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Общая сумма соцвычета – не более 120 тыс. рублей.

При этом есть условия:

  • физкультурно-оздоровительные услуги включены в перечень (утвержден распоряжением Правительства от 06.09.2021 № 2466-р.
  • Фитнес-клуб включен в перечень (опубликован на сайте Минспорта).

Чтобы получить этот вычет, надо предъявить налоговикам такие документы:

  • копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
  • кассовый чек (бумажный или в электронной форме).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.08.2022 № 03-04-06/79405.

 

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