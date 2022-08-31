Для получения соцвычета на фитнес нужен договор и чеки

Общая сумма соцвычета – не более 120 тыс. рублей.
При этом есть условия:
- физкультурно-оздоровительные услуги включены в перечень (утвержден распоряжением Правительства от 06.09.2021 № 2466-р.
- Фитнес-клуб включен в перечень (опубликован на сайте Минспорта).
Чтобы получить этот вычет, надо предъявить налоговикам такие документы:
- копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- кассовый чек (бумажный или в электронной форме).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.08.2022 № 03-04-06/79405.