Инвестиции

Инвестдайджест. На рынке рост и рубль укрепляется

Экспортеры постепенно наращивают продажи валюты, да и решение Газпрома выплатить 1,2 трлн ₽ промежуточных дивидендов в октябре может оказать поддержку рублю.

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📊 Российский рынок акций накануне вырос на 0,45%. Бумаги Газпрома подорожали до 204 ₽. После выхода отчетностей подешевели акции застройщиков: Самолета — на 2,4%, ЛСР — на 2,3%.

🇷🇺 К вечеру вторника у рубля была возможность закрепиться ниже 60 за доллар. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в этих условиях рубль продолжит дорожать и может закрепиться в среду около 59,5 за доллар.

🛢Утром нефть Brent отыгрывает вчерашние потери: октябрьский фьючерс торгуется вблизи $100 за баррель, а ноябрьский — $99 за баррель. Сегодня аналитики ожидают роста октябрьского контракта Brent до $102 за баррель.

💼 Аналитики ожидают, что в среду котировки ОФЗ продолжат постепенно расти в преддверии публикации данных по недельному изменению цен.

По материалам СберИнвестиции

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Налог на прибыль

Власти задумались о повышении компенсации за использование личного авто

Компенсацию за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля можно включить в расходы по налогу на прибыль в сумме не выше 1 200 рублей. Лимит могут повысить, но это неточно.

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Как возместить НДС, не дожидаясь завершения камералки. Новый заявительный порядок

В текущем году был расширен список лиц, которые могут возместить НДС в заявительном порядке. В данной статье рассмотрим, какие компании и частные коммерсанты теперь имеют право на ускоренный возврат НДС. Разберем, что значит и как работает заявительный порядок возмещения этого налога.

Как возместить НДС, не дожидаясь завершения камералки. Новый заявительный порядок
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Не забудьте до 1 сентября уведомить Роскомнадзор о сборе персданных. Касается всех компаний!

Каждая компания, которая занимается сбором и обработкой персональных данных, выступает в роли оператора персданных и обязана уведомить об этом Роскомнадзор. Это непосредственно касается всех, кто нанимает работников и выплачивает им заработную плату, обрабатывает персданные с помощью компьютерных программ. То есть, почти всех работодателей. Уведомление нужно подать до 1 сентября 2022 года.

Не забудьте до 1 сентября уведомить Роскомнадзор о сборе персданных. Касается всех компаний!

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НДФЛ

Если дистанционщик работает из Казахстана и стал нерезидентом, НДФЛ в России платить не надо

Заграничные дистанционные сотрудники платят НДФЛ только в том случае, если они резиденты РФ. Зарплата от российской фирмы считается для них доходом от источников за пределами РФ.

Банки

Пять вещей, за которыми лучше следить всем, кто пользуется банковскими продуктами

Часто на форумах или в комментариях в соцсетях вижу комментарии разгневанных клиентов банков. Они не довольны тем или иным негативным опытом взаимодействия с кредитными организациями. Не могу не отметить, что очень часто ни о каком разбое или нарушении закона со стороны банка речи не идет. Даже почти всегда все именно так.

Пять вещей, за которыми лучше следить всем, кто пользуется банковскими продуктами
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