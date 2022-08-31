Инвестдайджест. На рынке рост и рубль укрепляется

📊 Российский рынок акций накануне вырос на 0,45%. Бумаги Газпрома подорожали до 204 ₽. После выхода отчетностей подешевели акции застройщиков: Самолета — на 2,4%, ЛСР — на 2,3%.

🇷🇺 К вечеру вторника у рубля была возможность закрепиться ниже 60 за доллар. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в этих условиях рубль продолжит дорожать и может закрепиться в среду около 59,5 за доллар.

🛢Утром нефть Brent отыгрывает вчерашние потери: октябрьский фьючерс торгуется вблизи $100 за баррель, а ноябрьский — $99 за баррель. Сегодня аналитики ожидают роста октябрьского контракта Brent до $102 за баррель.

💼 Аналитики ожидают, что в среду котировки ОФЗ продолжат постепенно расти в преддверии публикации данных по недельному изменению цен.

По материалам СберИнвестиции