Россияне снизили траты на учебу из-за закрытия иностранных образовательных площадок

Говорится в исследовании Московского кредитного банка, имеется в распоряжении ТАСС.

При этом количество платежей в этой категории по сравнению с прошлым годом выросло в два раза и составило 108%. Объем операций вырос на 43%.

Снижение среднего чека происходит из-за невозможности платить за обучение на зарубежных курсах и вузах. Также недоступными для россиян стали подписки на популярные иностранные образовательные платформы, отмечают эксперты.

В последние два года россияне охотнее всего оплачивали онлайн обучение в колледжах, университетах и техникумах, частных школах, занятия в автошколах и кружках.

Ранее сообщалось, что онлайн-образование теряет выручку и инвестиции. Сложнее всего проектам для взрослых.