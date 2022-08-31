👆 Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля

Речь идет о случае, когда по итогам 1 квартала и полугодия фирма не укладывалась не только в старую долю 90%, но и в новую 70%.

То есть платить пониженные взносы компания не могла ни по старым нормам НК, ни по новым.

Тем не менее по итогам 9 месяцев и по итогам года условие по доле (70%) может быть соблюдено. В этом случае взносы будут пониженными.

Но применять такой тариф можно не с 1 января, а с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.08.2022 № 03-11-11/75173.

Такое условие (по применению льготы с 01.07.22) прописано в Федеральном законе от 14.07.22 № 321-ФЗ, которым внесены поправки в НК для айтишников.