Бесплатное имущество от иностранных организаций в этом году не облагается НДФЛ

Во-первых, имущество, которое инофирма передает россиянину, должно принадлежать ей по состоянию на 01.03.2022. То есть купить что-то новое и бесплатно отдать это учредителю без налога нельзя.

Во-вторых, одновременно с декларацией надо сдать в ИФНС произвольное заявление об освобождении от НДФЛ. В нем надо указать характеристики имущества и иностранной компании. К заявлению надо приложить документы о стоимости имущества (по данным передающей стороны).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.08.2022 № 03-04-05/78077.