Не всякую обособку надо регистрировать в ФСС

Если обособка уже создана, зарегистрирована в ИФНС, ставить ее на чет в ФСС надо при соблюдении таких условий:
- если для обособки открыт отдельный расчетный счет;
- если обособка начисляет зарплату и иное вознаграждение физлицам.
Если ни одного из этих признаков нет, то ставить подразделение на учет не надо, пояснили в ФСС.
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