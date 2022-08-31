Регистрация и ликвидация бизнеса

Не всякую обособку надо регистрировать в ФСС

Если в подразделении организации оборудуют стационарные рабочие места на срок более 1 месяца, нужно ставить такую обособку на учет в ИФНС. Но другие дело – учет в ФСС. Там другие критерии.

Версия для печати

Если обособка уже создана, зарегистрирована в ИФНС, ставить ее на чет в ФСС надо при соблюдении таких условий:

  • если для обособки открыт отдельный расчетный счет;
  • если обособка начисляет зарплату и иное вознаграждение физлицам.

Если ни одного из этих признаков нет, то ставить подразделение на учет не надо, пояснили в ФСС.

Читайте еще по теме:

 

Получите комплект из 23 инструкций про ФСБУ. Защитите себя от огромных штрафов

В федстандартах путаются даже гуру бухгалтерии. Разберитесь с ненавистными новыми ФСБУ раз и навсегда. Их пять и они все обязательные! Забирайте коллекцию обучающих материалов по ним.

3 онлайн-курса и 20 вебинаров от лучших экспертов «Клерка» спасут вас от тонны вопросов по новым ФСБУ и помогут работать по-новому. Научитесь оформлять подводки и вести учет по всем требованиям.

Подборка стоит по акции 12.200 рублей. Это в пять раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно. Посмотрите полный список курсов — здесь или оставьте заявку ниже.

Повышение квалификации

УСН

Переезжать в Мурманск только ради ставки по УСН 1% не стоит, считают мурманские налоговики

Регионы вправе снижать ставки налога по УСН и устанавливать условия, при которых эти ставки можно применять. Например, в Мурманской области, условие для льготы – ведение деятельности в регионе. Нюансы этой нормы пояснили региональные налоговики.

Мероприятия

Разместить
Читать еще