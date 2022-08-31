❗ До 1 сентября надо уведомить Роскомнадзор о сборе персданных

Уведомление можно направить одним из следующих способов:
1. В бумажном виде.Письмом по адресу в территориального отделения Роскомнадзора.
2. В электронном виде:
- заполнить форму на сайте Роскомнадзора;
- через сайт Роскомнадзора , подписав уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью;
- через личный кабинет на портале Госуслуг.
Уведомить Роскомнадзор начале сбора данных нужно один раз. Если ваша компания уже есть в реестре ведомства, подавать заявку повторно не нужно.
Роскомнадзор утвердит формы уведомлений об обработке персональных данных.