📣Налогоплательщик теперь вправе поделиться своей налоговой тайной с контрагентами

Форма согласия доведена письмом ФНС от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332.

Направлять согласие надо электронно по ТКС или через личный кабинет.

В согласии надо указать, за какие годы фирма готова раскрыть свои данные, и срок, на который действует такое согласие. Если конечная дата не указана, согласие действует, пока его не отзовут.

Также указывают коды сведений.

Например, можно раскрыть данные о страховых взносах или данные деклараций, сведения о недвижимости или счетах в банке.

Какие-то сведения можно сделать открытыми для общего доступа, какие-то — только для отдельных налогоплательщиков. Их надо указать в бланке.

Применяться форма согласия будет с 1 сентября. Ее довели письмом ФНС, потому что приказ с новой формой еще не готов.

Кстати, компании и ИП теперь могут в лично кабинете добавлять контрагентов в друзья.