📣Налогоплательщик теперь вправе поделиться своей налоговой тайной с контрагентами

Форма согласия доведена письмом ФНС от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332.
Направлять согласие надо электронно по ТКС или через личный кабинет.
В согласии надо указать, за какие годы фирма готова раскрыть свои данные, и срок, на который действует такое согласие. Если конечная дата не указана, согласие действует, пока его не отзовут.
Также указывают коды сведений.
Например, можно раскрыть данные о страховых взносах или данные деклараций, сведения о недвижимости или счетах в банке.
Какие-то сведения можно сделать открытыми для общего доступа, какие-то — только для отдельных налогоплательщиков. Их надо указать в бланке.
Применяться форма согласия будет с 1 сентября. Ее довели письмом ФНС, потому что приказ с новой формой еще не готов.
Кстати, компании и ИП теперь могут в лично кабинете добавлять контрагентов в друзья.