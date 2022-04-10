Проверка контрагентов

💑 Компании и ИП теперь могут добавлять контрагентов в друзья

В Личных кабинетах на сайте ФНС появилась новая функция – добавление контрагентов в друзья.

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В разделе «Как меня видит налоговая», можно увидеть не только информацию о себе — «Показатели финансово-хозяйственной деятельности» и «Показатели для партнеров», но и попросить партнера (контрагента) предоставить его данные о себе.

Сервис организован по принципу социальной сети с функцией добавления в друзья.

Для этого надо постучаться в Личный кабинет партнера. Найти налогоплательщика можно по наименованию компании, ИНН или Ф.И.О. Партнер при этом может отклонить запрос или добавить налогоплательщика в друзья. В этом случае он сможет получить доступ ко всем его финансово-хозяйственным показателям.

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Если вам поступит запрос от партнера, вы можете откликнуться на него и тем самым вы задружитесь в сервисе ФНС.

Такая дружба возможна, даже если у контрагента нет личного кабинета. Можно ему на электронку отправить приглашение зарегистрироваться в сервисе.

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