Переплату по ЕНП могут автоматически зачесть в счет долга по НПД

С 2023 года все налоги будут идти на единый налоговый счет, но по налогу на профессиональный доход правила останутся прежними. Его надо будет платить на отдельный КБК.

Если у человека образовалась переплата по единому налоговому платежу, налоговики могут ее зачесть в счет НПД.

Зачет денег на ЕНП индивидуального предпринимателя, идет в такой последовательности:

1) недоимка — начиная с наиболее ранней даты ее выявления;

2) налоги, авансовые платежи по налогам, сборы, страховые взносы;

3) пени;

4) проценты;

5) штрафы.

Зачет сделают налоговики автоматически. Писать заявление на проведение зачета не надо. Это не предусмотрено НК.

Такое разъяснение дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков на своем сайте.