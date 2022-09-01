Переплату по ЕНП могут автоматически зачесть в счет долга по НПД

С 2023 года все налоги будут идти на единый налоговый счет, но по налогу на профессиональный доход правила останутся прежними. Его надо будет платить на отдельный КБК.
Если у человека образовалась переплата по единому налоговому платежу, налоговики могут ее зачесть в счет НПД.
Зачет денег на ЕНП индивидуального предпринимателя, идет в такой последовательности:
1) недоимка — начиная с наиболее ранней даты ее выявления;
2) налоги, авансовые платежи по налогам, сборы, страховые взносы;
3) пени;
4) проценты;
5) штрафы.
Зачет сделают налоговики автоматически. Писать заявление на проведение зачета не надо. Это не предусмотрено НК.
Такое разъяснение дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков на своем сайте.