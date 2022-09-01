Дробление бизнеса

Агентские договоры с подконтрольными ИП признали дроблением бизнеса

Компании на УСН налоговики начислили НДС в сумме около 4 млн рублей. Причина – дробление бизнеса с помощью ИП, которые являются родственниками учредителя.

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Налоговики обозначили такие признаки дробления:

  • компания оплачивала за ИП коммунальные услуги, услуги связи и интернет;
  • в фирме и у этих ИП работали одни и те же люди;
  • вид деятельность у компании и ИП идентичный;
  • вывески одинаковые;
  • расчетные счета у всех открыты в одном банке;
  • оператор ЭДО — один и тот же;
  • вывески — одни и те же, фирменный стиль одинаковый;
  • поставщики и заказчики — все те же и в фирме, и у ИП;
  • ККТ — одна;
  • бухгалтер общий.

Компания владеет АЗС, у нее есть транспорт для перевозки опасных грузов. А у ИП ничего нет. С ними были заключены агентские договоры, но по факту все услуги выполняла сама компания.

Общий доход всех трех налогоплательщиков не позволяет применять УСН, а у каждого в отдельности — укладывается в лимит.

Такой способ оптимизации налогов — не годится.

В итоге суды трех инстанций подтвердили решение налоговиков (дело № А69-427/2021).

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