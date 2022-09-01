Агентские договоры с подконтрольными ИП признали дроблением бизнеса

Налоговики обозначили такие признаки дробления:
- компания оплачивала за ИП коммунальные услуги, услуги связи и интернет;
- в фирме и у этих ИП работали одни и те же люди;
- вид деятельность у компании и ИП идентичный;
- вывески одинаковые;
- расчетные счета у всех открыты в одном банке;
- оператор ЭДО — один и тот же;
- вывески — одни и те же, фирменный стиль одинаковый;
- поставщики и заказчики — все те же и в фирме, и у ИП;
- ККТ — одна;
- бухгалтер общий.
Компания владеет АЗС, у нее есть транспорт для перевозки опасных грузов. А у ИП ничего нет. С ними были заключены агентские договоры, но по факту все услуги выполняла сама компания.
Общий доход всех трех налогоплательщиков не позволяет применять УСН, а у каждого в отдельности — укладывается в лимит.
Такой способ оптимизации налогов — не годится.
В итоге суды трех инстанций подтвердили решение налоговиков (дело № А69-427/2021).
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