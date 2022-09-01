Агентские договоры с подконтрольными ИП признали дроблением бизнеса

Налоговики обозначили такие признаки дробления:

компания оплачивала за ИП коммунальные услуги, услуги связи и интернет;

в фирме и у этих ИП работали одни и те же люди;

вид деятельность у компании и ИП идентичный;

вывески одинаковые;

расчетные счета у всех открыты в одном банке;

оператор ЭДО — один и тот же;

вывески — одни и те же, фирменный стиль одинаковый;

поставщики и заказчики — все те же и в фирме, и у ИП;

ККТ — одна;

бухгалтер общий.

Компания владеет АЗС, у нее есть транспорт для перевозки опасных грузов. А у ИП ничего нет. С ними были заключены агентские договоры, но по факту все услуги выполняла сама компания.

Общий доход всех трех налогоплательщиков не позволяет применять УСН, а у каждого в отдельности — укладывается в лимит.

Такой способ оптимизации налогов — не годится.

В итоге суды трех инстанций подтвердили решение налоговиков (дело № А69-427/2021).

Хотите безопасно оптимизировать налоги? Мы собрали коллекцию курсов и вебинаров на эту тему: «Налоговая оптимизация: правила безопасности для бухгалтеров и ИП».

Оставляйте заявку тут.