Тинькофф банк запустил вклады в юанях

Об этом сообщается на сайте банка.

Вклад на 6-11 месяцев можно открыть со ставкой 1%, на 1-2 года со ставкой 1,5% годовых.

В кредитной организации считают, что новый продукт позволит клиентам «диверсифицировать и эффективнее управлять своими валютными сбережениями».

В банке также отметили стремительный рост на юани, в том числе среди клиентов банка, которые перевели часть накоплений в китайскую валюту.

В банке пообещали и дальше расширять свою линейку в альтернативных валютах.

Тинькофф Банк также снижает процентную ставку на остаток для дебетовых карт с 26 августа.