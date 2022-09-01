Бизнес снизит издержки в 10 раз благодаря упрощенному декларированию товаров

Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ранее режим упрощенного декларирования продлили в РФ на год.

По оценкам торговых сетей, новый режим помог бесперебойно поставлять необходимые товары в магазины по доступным ценам. Особенно это касается скоропортящихся товаров, таких, как овощи и фрукты, а также товаров повышенного спроса, говорится в сообщении организации.

Также постановлением, которое подписал премьер Михаил Мишустин, до сентября 2023 года продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции, которую ввозят из-за границы или пускают в обращение на российской территории.

Ранее Роскачество заявило, что проведет рейды по магазинам. Будут искать поддельный эко товар и производителей, которые обманывают покупателей, называя свою продукцию органической.