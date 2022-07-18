Роскачество проверит торговые сети на подделки

Об этом рассказала ТАСС заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Как обманывают покупателя:

нечестный производитель размещает на этикетках надпись «фермерский товар», «натуральная продукция» или «продукт без ГМО». На самом деле это ложная информация, продукция не является органической. Это всего лишь маркетинговый ход, который заставляет покупателей активней приобретать продукты бренда. При этом в таких компаниях отлично осведомлены о запросах россиян на здоровое питание.

В курсе обмана и торговые сети, но поддерживают политику, поскольку псевдоорганика на полках позволяет быстрее распродавать продукцию.