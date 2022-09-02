Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физлиц давно и повсеместно не начисляют по инвентаризационной стоимости. Везде только по кадастровой

Налоговики начисляют физлицам налог на имущество и присылают налоговые уведомления. Начисление идет из расчета кадастровой стоимости.

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Раньше регионы могли выбирать — начислять налог по инвентаризационной стоимости или по кадастровой. Но этот волюнтаризм закончился в 2021 году.

Теперь альтернативы нет. Налог начисляют только по кадастровой стоимости.

Например, в Кировской области переход на кадастровую был с 2015 года, в Москве — с 2015.

Назад возврата не будет, объясняет ФНС в письме от 22.08.2022 № СД-3-21/9017@.

С 01.01.2021 статья 404 НК, предусматривающая использование инвентаризационной стоимости для определения налоговой базы, утратила силу.

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Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физлиц давно и повсеместно не начисляют по инвентаризационной стоимости. Везде только по кадастровой

Налоговики начисляют физлицам налог на имущество и присылают налоговые уведомления. Начисление идет из расчета кадастровой стоимости.

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