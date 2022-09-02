В Центробанке рассказали о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые

Характер валютных банковских вкладов изменился после начала кризиса. Они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу.

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Об этом рассказал первый зампред Центробанка России Дмитрий Тулин в интервью РБК.

Он пояснил, что возникшие сложности с валютными операциями изменили природу депозитных продуктов, но интересы вкладчиков при хранении валюты в банках защищены «в такой же степени, что и при хранении денег в рублях».

При этом банки продолжают исполнять в полной мере все обязательства по валютным счетам платежами в рублях.  

А вот исполнять банкам обязательства по операциям в «токсичных» валютах становится все сложнее, поскольку изменилась экономическая сущность валютных счетов. Они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, добавил Тулин.

Ранее мы сообщали, что финансовые потери российских банков за полгода достигли рекордной отметки в 1,5 трлн рублей. Наибольший удар пришелся по крупным банкам.

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