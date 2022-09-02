Российские банки потеряли за шесть месяцев 2022 года 1,5 трлн рублей

Об этом рассказал зампредседателя Центробанка Дмитрий Тулин, которого цитирует РБК.

Кредитные организации ушли в минус первый раз за последние 3,5 года.

Прибыль банков составила: в 2019 году 1,7 трлн руб.;

в 2020 году — 1,6 трлн руб.;

в 2021 году — 2,4 трлн руб.

При этом у банков все еще остается запас прочности по капиталам в размере 7 трлн руб.

Столько банки могут потерять без нарушения главных нормативов достаточности капитала

Это не самый плохой вариант при преодолении последствий того мощного удара, который был нанесен банковской системе санкциями, считает Тулин.

Ранее ЦБ сообщил, что банки под санкциями вправе заморозить только «новую» валюту.