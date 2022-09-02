Когда на инвестиционную недвижимость амортизация не начисляется: разъяснение эксперта

По инвестиционной недвижимости амортизация не начисляется, только если организация учитывает ее по переоцененной стоимости, пояснила эксперт Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Также амортизация не начисляется по тем ОС, потребительские свойства которых с течением времени не меняются.

Что касается инвестиционной недвижимости, то амортизация не начисляется не потому что не меняется потребительская стоимость инвестиционной недвижимости, а потому что ее оценка дается в отчетности всегда по справедливой стоимости.

Поэтому для достоверного отражения в отчетности состояния объекта не надо корректировать исходную (первоначальную) стоимость на величину амортизации.

Если же инвестиционная недвижимость учитывается по первоначальной стоимости (то есть переоценка не применяется), то амортизация по ней начисляется в обычном порядке.

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