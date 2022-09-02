СФР будет оформлять СНИЛС на иностранцев по данным с Госуслуг

С 2023 года новый соцфонд будет открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений, поступающих из ЕСИА.

Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Это будет возможно если в систему загружен документ, удостоверяющий личность иностранца и он прошел проверку достоверности.

Если иностранец находится за границей, оформить таким образом СНИЛС не получится.

Окончание процесса регистрации в ЕСИА с идентификацией личности будет происходить на территории РФ.

Таким образом, СНИЛС оформят тем иностранцам, которые въехали в Россию, и в личном кабинете иностранного гражданина ЕСИА выразили согласие на оформление СНИЛС.