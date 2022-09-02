Частная клиника доказала в Верховном суде, что вправе лечить пациентов без прикрепления за счет средств ТФОМС

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования утверждал, что клиника не имела права оказывать плановую специализированную медпомощь по причине отсутствия прикрепленного населения.

Якобы необходимо направление от лечащего врача другой медорганизации, имеющей прикрепленное население. У пациентов клиники таких направлений не было.

Клиника утверждала, что пациент с полисом ОМС вправе самостоятельно обратиться за помощью в любую медорганизацию, без какого-либо направления.

Закон не требует от пациентов предъявлять направления или какой-либо иной документ, чтобы получить медицинскую помощь в рамках программы ОМС. А медорганизация не вправе отказать в медицинской помощи пациенту без направления.

Верховный суд в определении от 15.08.2022 № 305-ЭС22-10548 согласился с аргументами компании и отказал ТФОМС в пересмотре.