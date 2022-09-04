Формально уже с 1 сентября интернет-рекламу нужно маркировать. Но исполнить закон пока невозможно

Маркировать интернет-рекламу нужно уникальными токенами. Их выдаст Роскомнадзор.
Предоставить информацию Роскомнадзору должны рекламодатели и площадки размещения через ЕСИА или через оператора рекламных данных (ОРД).
В Роскомнадзор нужно предоставить информацию об участниках договора на размещение рекламы: наименования компаний, ИНН, ОГРН, адрес, тип рекламы и ID рекламных материалов. Также необходимо подробное описание предмета рекламы. В рекламе обязательно должны быть указаны данные рекламодателя или ссылка на сайт с информацией о нем.
Однако работать нормально система маркировки рекламы пока не способна. Отсутствуют:
- перечень организаций, которые будут выполнять функцию ОРД,
- форма представления сведений в Роскомнадзор,
- требования к расположению метки о рекламодателе,
- штрафы за нарушение требований о маркировке,
- регламент проверок.
Смотрите здесь, какие товары сейчас маркировать обязательно, какие – нет, а до каких еще очередь не дошла.