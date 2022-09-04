Маркировка товаров

Формально уже с 1 сентября интернет-рекламу нужно маркировать. Но исполнить закон пока невозможно

Новое требование касается всех видов рекламы в интернете, в том числе на сайтах, в соцсетях и телеграм-каналах, а также рекламы у блогеров. Наладить работу системы и установить штрафы обещают к ноябрю.

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Маркировать интернет-рекламу нужно уникальными токенами. Их выдаст Роскомнадзор.

Предоставить информацию Роскомнадзору должны рекламодатели и площадки размещения через ЕСИА или через оператора рекламных данных (ОРД).

В Роскомнадзор нужно предоставить информацию об участниках договора на размещение рекламы: наименования компаний, ИНН, ОГРН, адрес, тип рекламы и ID рекламных материалов. Также необходимо подробное описание предмета рекламы. В рекламе обязательно должны быть указаны данные рекламодателя или ссылка на сайт с информацией о нем.

Однако работать нормально система маркировки рекламы пока не способна. Отсутствуют:

  • перечень организаций, которые будут выполнять функцию ОРД,
  • форма представления сведений в Роскомнадзор,
  • требования к расположению метки о рекламодателе,
  • штрафы за нарушение требований о маркировке,
  • регламент проверок.

Смотрите здесь, какие товары сейчас маркировать обязательно, какие – нет, а до каких еще очередь не дошла.

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