Дробление бизнеса

После истории с Zenden франчайзинговым сетям грозит обвинение в дроблении и доначисление налогов

Все сетевые компании, которые работают по принципу франчайзинга, сейчас могут столкнуться с доначислением налогов. Ведь такую схему бизнеса налоговики трактуют как дробление. Пример тому – дело Zenden.

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Такое мнение выразили в службе бизнес-омбудсмена, куда за поддержкой обратилась компания.

Налоговики Владимирской области доначислили ООО «Дом одежды» (торговая марка Zenden) налогов и штрафов на 867 млн рублей. Причина – торговля шла через 22 ИП в разных регионах, которые применяли спецрежимы.

Хронология такая (дело № А11-15678/2019):

  • в сентябре 2020 года Арбитражный суд Владимирской области признал решение ИФНС недействительным;
  • в марте 2021 года решение подтвердили в апелляционной инстанции;
  • в октябре 2021 года кассационная инстанция отменила решения двух предыдущих судов и вернула дело на новое рассмотрение;
  • в июле 2022 года на новом круге Арбитражный суд Владимирской области поддержал ИФНС;
  • сейчас компания подала на это решение новую апелляционную жалобу.

Аргументы в пользу налоговиков, которые признал суд:

  • для 12 ИП из 22 «Дом одежды» был единственным поставщиком;
  • база 1С «Дома одежды» использовалась для контроля и учета за деятельностью ИП;
  • была трудовая миграция сотрудников между компанией и ИП.

Аргументы, которые приводит Zenden в свою пользу:

  • «Дом одежды» и 22 ИП объединяет лишь факт использования единого товарного знака Zenden;
  • все ИП зарегистрированы в разное время – с 1995 по 2014 годы;
  • многие ИП занимались другими видами деятельности, торговали товарами, приобретаемыми у других поставщиков, открывали магазины других франчайзинговых сетей (INCITY, ТВОЕ, ECCO и т.д.);
  • доказательства налоговиков построены на основе изъятой базы 1С, но диска с базой в деле нет, так как он был утрачен при неустановленных обстоятельствах. 

В службе бизнес-омбудсмена считают, что внимание к делу Zenden должно быть повышенным, так как это рано или поздно коснется всех регионов, где работают сетевые компании и есть их франчайзи.

По мнению бизнес-защитников, надо поставить точку в этом вопросе, описать принципы дробления бизнеса в НК. А пока этого нет, нужны разъяснения пленума Верховного суда.

Ранее об этом деле рассказывал Сергей Кошелев в материале «Франчайзинг под ударом: налоговики везде видят схемы. Громкое дело Zenden на 867 млн. Компанию не оставят в покое».

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