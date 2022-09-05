После истории с Zenden франчайзинговым сетям грозит обвинение в дроблении и доначисление налогов

Такое мнение выразили в службе бизнес-омбудсмена, куда за поддержкой обратилась компания.

Налоговики Владимирской области доначислили ООО «Дом одежды» (торговая марка Zenden) налогов и штрафов на 867 млн рублей. Причина – торговля шла через 22 ИП в разных регионах, которые применяли спецрежимы.

Хронология такая (дело № А11-15678/2019):

в сентябре 2020 года Арбитражный суд Владимирской области признал решение ИФНС недействительным;

в марте 2021 года решение подтвердили в апелляционной инстанции;

в октябре 2021 года кассационная инстанция отменила решения двух предыдущих судов и вернула дело на новое рассмотрение;

в июле 2022 года на новом круге Арбитражный суд Владимирской области поддержал ИФНС ;

; сейчас компания подала на это решение новую апелляционную жалобу.

Аргументы в пользу налоговиков, которые признал суд:

для 12 ИП из 22 «Дом одежды» был единственным поставщиком;

база 1С «Дома одежды» использовалась для контроля и учета за деятельностью ИП;

была трудовая миграция сотрудников между компанией и ИП.

Аргументы, которые приводит Zenden в свою пользу: «Дом одежды» и 22 ИП объединяет лишь факт использования единого товарного знака Zenden;

все ИП зарегистрированы в разное время – с 1995 по 2014 годы;

многие ИП занимались другими видами деятельности, торговали товарами, приобретаемыми у других поставщиков, открывали магазины других франчайзинговых сетей (INCITY, ТВОЕ, ECCO и т.д.);

доказательства налоговиков построены на основе изъятой базы 1С, но диска с базой в деле нет, так как он был утрачен при неустановленных обстоятельствах.

В службе бизнес-омбудсмена считают, что внимание к делу Zenden должно быть повышенным, так как это рано или поздно коснется всех регионов, где работают сетевые компании и есть их франчайзи.

По мнению бизнес-защитников, надо поставить точку в этом вопросе, описать принципы дробления бизнеса в НК. А пока этого нет, нужны разъяснения пленума Верховного суда.

Ранее об этом деле рассказывал Сергей Кошелев в материале «Франчайзинг под ударом: налоговики везде видят схемы. Громкое дело Zenden на 867 млн. Компанию не оставят в покое».