Будет новый бланк для истребования документов по налоговой проверке

Внесут поправки в приказ ФНС, которым утверждены документы по налоговым проверкам. Проект опубликован на федеральном портале.

Например, в требование по предоставлению документов добавят рекомендации по формированию файлов:

по каждому отдельному пункту требования надо формировать отдельный файловый архив (имя файла: Docum_001, Docum_002 ... Docum_NNN; INF_001, INF_002 ... INF_NNN).

Если пока нет возможности предоставить документы, надо об этом письменно сообщить налоговикам с указанием сроков предоставления.

Если документы уже были представлены ранее, повторно их слать не надо, но надо указать, когда они были сданы, с каким сопроводительным документом.

Кстати, если проверяют вашего контрагента, то его налоговая инспекция должна слать запрос через вашу, а не напрямую. Прямые запросы – это нарушение, заявила ФНС в письме от 03.08.2022 № СД-4-22/10067@.