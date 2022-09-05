Самозанятые

Самозанятым разрешили торговать на ярмарках

У самозанятых появился дополнительный канал сбыта своей продукции. Они смогут торговать на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с ИП.

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Принято постановление Правительства от 02.02.2022 № 1549, которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек.

В частности, самозанятые смогут продавать молоко, мясо, овощи, зелень.

Напомним, перепродавать чужие товары на НПД нельзя, а продавать свои — можно.

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