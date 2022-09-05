Финская электротехническая компания передала бизнес в РФ топ-менеджерам

«В результате полной оценки обстановки Ensto приняла решение покинуть Россию и передать свою российскую компанию местному руководству», – сообщала компания в августе.

Теперь владельцем 51% акций компании стала гендиректор предприятия Татьяна Новацкая, а еще 49% принадлежат директору по продажам в странах СНГ Дмитрию Шаманову (49%). Топ-менеджеры получили в распоряжение завод в Санкт-Петербурге, склады в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Хабаровске, обязательства перед контрагентами, складские запасы и технологии производства.

Компания продолжит производство: она закупает оборудование, расширяет мощности и развивает локальную сеть поставщиков, сообщила Татьяна Новацкая газете «Деловой Петербург».

Ensto – финская электротехническая компания, производитель высоковольтной арматуры для строительства линий электропередач, также производит промышленные электрообогреватели, вентиляционные системы, системы контроля, зарядные станции для электромобилей, оборудование для воздушных и подземных кабельных линий. Продукция теперь будет выходить под новой маркой — Enervic.

Завтра на «Клерке» пройдет бесплатный вебинар «Выкуп компании её менеджментом в условиях санкций».