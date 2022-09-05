«МТС банк» запустил прямые бесплатные переводы на карты заграничного Mbank

Пополнить карты банка Mbank можно с любой банковской карты, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы идут в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте. Минимальная сумма пополнения карты 50 руб., максимальная – 350 тыс. руб.

Для мгновенного онлайн-перевода средств через приложение «МТС банка» или на сайте payment.mts.ru достаточно зайти в раздел «Платежи», выбрать «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье», найти в представленном списке Mbank, воспользовавшись строкой поиска. Далее ввести номер телефона получателя и сумму платежа. Для повторных переводов на обеих витринах можно создать шаблон.

«Прямое взаимодействие с Mbank Кыргызстан стало логичным продолжением нашей программы по бесшовной реализации возможности переводов для клиентов за рубеж. Мы планируем до конца текущего года запустить мгновенное пополнение карт еще нескольких десятков зарубежных банков по номеру телефона», − отметил лидер стрима «Денежные переводы» «МТС банка» Кирилл Пальчун.

«МТС банк» развивает сервис переводов за рубеж по ФИО получателя через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим», а также сервисы «Гранат» и «Азияэкспресс».