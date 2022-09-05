Швейцария отказывается выдавать России данные о банковских клиентах

Остановку передачи данных об активах россиян в швейцарских банках уже одобрили профильный комитет Национального совета и профильная комиссия Совета кантонов, и теперь окончательное решение должен принять Федеральный совет (правительство Швейцарии) в сентябре, сообщает швейцарский финансовый портал finews.com. Германия, Австрия и Великобритания уже прекратили обмен банковскими данными с Россией.

Тем временем швейцарские финансовые институты предпринимают шаги для ухода из России: finews.com упоминает в этой связи банк UBS, начавший вывод сотрудников из Москвы в прошлом апреле. Но полный уход банков с рынка, возможно, будет затруднен, как показывают некоторые примеры. Так, российскому подразделению Credit Suisse суд запретил продать там две дочерние компании, указывает швейцарское интернет-издание.

Наш Минфин выступает против того, чтобы иностранным компаниям, которые уходят из России, разрешалось продавать активы по завышенным ценам и вывозить выручку за границу. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия-24».