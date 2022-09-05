Проверки

Мораторий на плановые проверки разморозили. С 11 сентября заработает новое правило

Правительство расширило перечень оснований для проведения в период моратория внеплановых проверок без согласования с прокуратурой. Соответствующее постановление от 02.09.2022 № 1551 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

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С 11 сентября будут разрешены без согласования с прокуратурой внеплановые документарные проверки при поступлении в Росалкогольрегулирование от дознавателя или следователя материалов об изъятии спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо оборудования для их производства.

Напомним, что с весны действует мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336). Плановые проверки разрешены только по закрытому перечню объектов в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Проведение внеплановых контрольных мероприятий разрешено лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры. Однако по ряду внеплановых проверок такое согласование не требуется, например, если проверка проводится по поручению президента или премьера. Теперь список исключений расширили.

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Проверки

Мораторий на плановые проверки разморозили. С 11 сентября заработает новое правило

Правительство расширило перечень оснований для проведения в период моратория внеплановых проверок без согласования с прокуратурой. Соответствующее постановление от 02.09.2022 № 1551 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

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