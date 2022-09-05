У промышленной ипотеки будет потолок. Но на средний завод хватит

«Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 млн рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости», – приводит словам Мантурова пресс-служба Мипромторга. Этой суммы сейчас достаточно для размещения среднего размера завода или нескольких цехов крупного предприятия, отметил министр.
Банки начнут выдавать льготные кредиты для бизнеса на покупку производственных площадей уже осенью. Ставка составит 5%.