Банки

У промышленной ипотеки будет потолок. Но на средний завод хватит

Максимальная сумма льготного кредита по промышленной ипотеке составит 500 млн рублей. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник, 5 сентября.

Версия для печати

«Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 млн рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости», – приводит словам Мантурова пресс-служба Мипромторга. Этой суммы сейчас достаточно для размещения среднего размера завода или нескольких цехов крупного предприятия, отметил министр.

Банки начнут выдавать льготные кредиты для бизнеса на покупку производственных площадей уже осенью. Ставка составит 5%.

Получите комплект из 23 инструкций про ФСБУ. Защитите себя от огромных штрафов

В федстандартах путаются даже гуру бухгалтерии. Разберитесь с ненавистными новыми ФСБУ раз и навсегда. Их пять и они все обязательные! Забирайте коллекцию обучающих материалов по ним.

3 онлайн-курса и 20 вебинаров от лучших экспертов «Клерка» спасут вас от тонны вопросов по новым ФСБУ и помогут работать по-новому. Научитесь оформлять подводки и вести учет по всем требованиям.

Подборка стоит по акции 12.200 рублей. Это в пять раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно. Посмотрите полный список курсов — здесь или оставьте заявку ниже.

Банки

У промышленной ипотеки будет потолок. Но на средний завод хватит

Максимальная сумма льготного кредита по промышленной ипотеке составит 500 млн рублей. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник, 5 сентября.

Инвестиции

«Яндекс» отобрал у сотрудников опционы. Людям выплатят премии и поднимут зарплату

«Яндекс» приостановил свою программу опционов, предлагаемых сотрудникам в качестве дополнительной части их дохода. Все из-за приостановки листинга «Яндекса» на американской бирже.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Проверки

Мораторий на плановые проверки разморозили. С 11 сентября заработает новое правило

Правительство расширило перечень оснований для проведения в период моратория внеплановых проверок без согласования с прокуратурой. Соответствующее постановление от 02.09.2022 № 1551 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Какая неожиданность! (нет) Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой

Снова у нас «радостное» известие. Нам обещали, что с объединением ПФР и ФСС жить станет лучше, жить станет веселее. И специально для этого вводят новые формы отчетности. Одно радует, криптовалютой теперь сможем платить за границу...

«Ночной бухгалтер». Какая неожиданность! (нет) Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой
Читать еще